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Вердер продлил контракт с одним из лидеров команды

Германия

Об этом говорится на сайте клуба

Вердер продлил контракт с одним из лидеров команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вердер" подписал новое соглашение с Йенсом Стаге, который играет у бременцев с 2022 года. Срок действия контракта с полузащитником клубом пока не разглашается.

"За последние два с половиной года Йенс превратился в настоящего лидера и с начала этого сезона входит в состав совета команды. Он стал важным контактным лицом в команде, как на поле, так и вне его, и берет на себя ответственность. Кроме того, в этом сезоне он показал, насколько опасным он может быть в последней трети", - сказал главный тренер "Вердера" Оле Вернер.

"Играть с этим коллективом за "Вердер" сейчас очень приятно. Мы постоянно развиваемся как команда с тех пор, как я приехал в Бремен. У нас есть четкий план, мы всегда стремимся совершенствоваться, и я хочу быть частью этого", - заявил датский полузащитник.

Добавим, что в этом сезоне Йенс Стаге сыграл 8 матчей и отметился 4 забитыми мячами.

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Вердер (Бремен)
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Источник:
Вердер
Опубликовал: Александр Гресь
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