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Фрайбург продлил контракт с воспитанником молодежной академии

Германия

Об этом говорится на сайте представителя Бундеслиги

Фрайбург продлил контракт с воспитанником молодежной академии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фрайбург" продлил контракт с опорником Николасом Гефлером. 34-летний игрок, который является воспитанником молодежной академии клуба, выступает за "бразильцев из Брайсгау" более 10 лет. Срок действия контракта с полузащитником не разглашается.

"На протяжении почти 20 лет "SC" был больше, чем просто моим спортивным домом - и все же я не смотрю назад, а смотрю вперед. Я все еще очень хочу изменить здесь все вместе с ребятами и достичь наших целей. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этого, и очень рад продлению контракта", - заявил футболист.

Добавим, что в этом сезоне Николас Гефлер провел 10 матчей и отметился одним ассистом.

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Источник:
Фрайбург
Опубликовал: Александр Гресь
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