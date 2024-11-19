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Фрайбург продлил контракт с воспитанником молодежной академии
Об этом говорится на сайте представителя Бундеслиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фрайбург" продлил контракт с опорником Николасом Гефлером. 34-летний игрок, который является воспитанником молодежной академии клуба, выступает за "бразильцев из Брайсгау" более 10 лет. Срок действия контракта с полузащитником не разглашается.
"На протяжении почти 20 лет "SC" был больше, чем просто моим спортивным домом - и все же я не смотрю назад, а смотрю вперед. Я все еще очень хочу изменить здесь все вместе с ребятами и достичь наших целей. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этого, и очень рад продлению контракта", - заявил футболист.
Добавим, что в этом сезоне Николас Гефлер провел 10 матчей и отметился одним ассистом.
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