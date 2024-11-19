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Бавария подтвердила информацию о травме своего полузащитника
Игрок получил повреждение в национальной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" на своем официальном сайте опубликовала информацию относительно травмированного полузащитника команды.
Сообщается, что, согласно результатам медицинского обследования, 29-летний Жоау Пальинья получил повреждение правой приводящей мышцы бедра во время тренировки со сборной Португалии. Полузащитник не сможет помочь клубу, пока будет восстанавливаться, однако точные сроки восстановления не называются.
ℹ️ João Palhinha muss pausieren: Er zog sich beim Training mit der portugiesischen Nationalmannschaft einen Muskelbündelriss an den Adduktoren zu und wird uns in den kommenden Wochen leider fehlen.— FC Bayern München (@FCBayern) November 19, 2024
Gute und schnelle Genesung, João! ????
????️ Alle Infos: https://t.co/piJVwXRHMv… pic.twitter.com/tWJmmHmJJI
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В этом сезоне Жоау Пальинья провел 13 матчей за "Баварию" во всех турнирах.
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