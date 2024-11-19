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Бавария подтвердила информацию о травме своего полузащитника

Германия

Игрок получил повреждение в национальной сборной

Бавария подтвердила информацию о травме своего полузащитника

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" на своем официальном сайте опубликовала информацию относительно травмированного полузащитника команды.

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Сообщается, что, согласно результатам медицинского обследования, 29-летний Жоау Пальинья получил повреждение правой приводящей мышцы бедра во время тренировки со сборной Португалии. Полузащитник не сможет помочь клубу, пока будет восстанавливаться, однако точные сроки восстановления не называются.

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В этом сезоне Жоау Пальинья провел 13 матчей за "Баварию" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Португалия Жоау Пальинья
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Источник:
FC Bayern Munich
Опубликовал: Андрей Журба
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