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Полузащитник одного из лидеров прошлого сезона Бундеслиги готов уйти из клуба

Германия

Заявил публично

Полузащитник одного из лидеров прошлого сезона Бундеслиги готов уйти из клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник одного из лидеров прошлого сезона Бундеслиги готов уйти из клуба.

По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, полузащитник "Штутгарта" Энцо Миллот открыт к уходу из клуба.

"Штутгарт" готов продать футболиста зимой при условии, что сумма предложения превысит сумму отступных, которые активируются летом.

"Штутгарт готов продать 22-летнего игрока зимой, только если будет сделано предложение, значительно превышающее пункт об отступных, который будет применяться летом. Этот пункт установлен на уровне € 18-20 миллионов. Контракт действителен до 2028 года. Ключевой игрок", - сообщил Плеттенберг.

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В этом сезоне Миллот сыграл в 16-ти играх за "Штутгарт" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.

TransferMarkt оценивает игрока в 42 млн евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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