Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звёздный игрок гранда Бундеслиги ведёт переговоры с клубом о продлении контракта, - журналист Sky Germany
Контракт заканчивается летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный игрок гранда Бундеслиги ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.
Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг пишет, что полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих ведёт переговоры с клубом. Более того делает это самостоятельно и считает шаг самым важным в карьере.
"Йозуа Киммих ведет переговоры с Баварией о возможном новом контракте самостоятельно. Он получает лишь советы на заднем плане и ищет подсказки.
За кулисами он называет этот следующий контракт после 2025 года самым важным в своей карьере. ФК "Бавария" планирует в будущем строить команду вокруг него и Джамала Мусиалы", - сообщил журналист.
Также решается вопрос с зарплатой. По словам Плеттенберга, маловероятно соглашение полузащитника на снижение зарплаты.
В текущем сезоне Киммих отдал 4 голевых передачи в 16-ти играх во всех туринрах за "Баварию". Контракт футболиста с клубом действителен до лета 2025 года. TransferMarkt оценивает игрока в 50 млн евро.
Популярное сейчас
- Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
- Выборов в военное время не будет. Зеленский представил в Верховной Раде план устойчивости
- Албания – Украина, Наполи – Рома, Сити – Тоттенхэм и Милан – Юве. Расписание футбола на 18 – 24 ноября
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля