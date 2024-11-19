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Звёздный игрок гранда Бундеслиги ведёт переговоры с клубом о продлении контракта, - журналист Sky Germany

Германия

Контракт заканчивается летом

Звёздный игрок гранда Бундеслиги ведёт переговоры с клубом о продлении контракта, - журналист Sky Germany

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный игрок гранда Бундеслиги ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.

Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг пишет, что полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих ведёт переговоры с клубом. Более того делает это самостоятельно и считает шаг самым важным в карьере.

"Йозуа Киммих ведет переговоры с Баварией о возможном новом контракте самостоятельно. Он получает лишь советы на заднем плане и ищет подсказки.

За кулисами он называет этот следующий контракт после 2025 года самым важным в своей карьере. ФК "Бавария" планирует в будущем строить команду вокруг него и Джамала Мусиалы", - сообщил журналист.

Также решается вопрос с зарплатой. По словам Плеттенберга, маловероятно соглашение полузащитника на снижение зарплаты.

В текущем сезоне Киммих отдал 4 голевых передачи в 16-ти играх во всех туринрах за "Баварию". Контракт футболиста с клубом действителен до лета 2025 года. TransferMarkt оценивает игрока в 50 млн евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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