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Лерой Сане прокомментировал слухи о его возможном уходе из Баварии в следующем году
Нападающего устраивает текущее положение дел в клубе и сборной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Лерой Сане дал краткий комментарий немецкому изданию BILD, в котором он рассказал о переговорах с клубом о продлении его контракта.
"Мы ведем переговоры с "Баварией", я чувствую себя комфортно в Мюнхене. Переговоры идут очень хорошо. Сейчас я сосредоточен только на выступлениях за "Баварию".
Также звездный нападающий прокомментировал информацию о том, что его связывают с возможным возвращением в Англию, ведь за игроком наблюдают "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
"Я слежу за АПЛ. Но меня привлекает возможность играть за клуб, в котором я смогу демонстрировать свою лучшую игру, развиваться и выигрывать титулы. Все это я имею в "Баварии". Мы продолжаем разговаривать", — добавил Сане.
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Напомним, что действующий контракт Лероя Сане с "Баварией" истекает в июне 2025 года, поэтому мюнхенский клуб хочет продлить соглашение с игроком, чтобы не потерять его бесплатно. В 2020 году немцы подписали его с "Манчестер Сити" за почти 50 миллионов евро.
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