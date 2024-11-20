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Лерой Сане прокомментировал слухи о его возможном уходе из Баварии в следующем году

Германия

Нападающего устраивает текущее положение дел в клубе и сборной

Лерой Сане прокомментировал слухи о его возможном уходе из Баварии в следующем году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Лерой Сане дал краткий комментарий немецкому изданию BILD, в котором он рассказал о переговорах с клубом о продлении его контракта.

"Мы ведем переговоры с "Баварией", я чувствую себя комфортно в Мюнхене. Переговоры идут очень хорошо. Сейчас я сосредоточен только на выступлениях за "Баварию".

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Также звездный нападающий прокомментировал информацию о том, что его связывают с возможным возвращением в Англию, ведь за игроком наблюдают "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

"Я слежу за АПЛ. Но меня привлекает возможность играть за клуб, в котором я смогу демонстрировать свою лучшую игру, развиваться и выигрывать титулы. Все это я имею в "Баварии". Мы продолжаем разговаривать", — добавил Сане.

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Напомним, что действующий контракт Лероя Сане с "Баварией" истекает в июне 2025 года, поэтому мюнхенский клуб хочет продлить соглашение с игроком, чтобы не потерять его бесплатно. В 2020 году немцы подписали его с "Манчестер Сити" за почти 50 миллионов евро.

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Германия Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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Источник:
BILD
Опубликовал: Андрей Журба
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