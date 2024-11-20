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Боруссия Д может подписать младшего брата Джуда Беллингема
Кажется, судьба уже давно выбрала этот путь
Фото: Getty Images
"Боруссия Дортмунд" делает первые шаги для подписания младшего брата Джуда Беллингема — 19-летнего Джоба.
Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, между клубом и представителями игрока сейчас происходит постоянный контакт благодаря главному скауту дортмундцев Себастьяну Кругу.
Действующий контракт Джоба Беллингема с "Сандерлендом" действует до 2028 года. Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
На данный момент тема его возможного перехода не является главной в клубе, однако дортмундская "Боруссия" продолжает активно следить за дальнейшим развитием 19-летнего англичанина, за которым также наблюдают топ-клубы Англии.
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В этом сезоне Беллингем-младший провел 13 матчей за "черных котов" в Чемпионшипе, отметившись двумя голами и одним ассистом. По версии Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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