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Клуб Бундеслиги решил закрыть свой аккаунт в соцсети X. На это решение повлияла деятельность Илона Маска
И сообщили об этой новости на этом же сайте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вердер" объявил о закрытии своего аккаунта на сайте X (бывший Твиттер). Бременцы опубликовали официальное заявление, в котором раскритиковали владельца этой соцсети.
"С тех пор, как Илон Маск возглавил платформу, язык вражды, ненависть к меньшинствам, правоэкстремистские посты и теории заговора под видом свободы слова выросли с невероятной скоростью. Радикализация платформы обусловлена Илоном Маском и его сообщениями, в частности трансфобскими, антисемитскими и широко распространенными конспирологическими нарративами. На сайте уже почти ничего не санкционировано. Алгоритмы и элементы управления соцсетью Х являются абсолютно непрозрачными. Более того, Илон Маск использует сеть как политическое оружие, что недавно стало очевидным во время избирательной кампании в США.
???? https://t.co/SKDWMeUn67 pic.twitter.com/8MsZqaoFqL— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) November 18, 2024
"Вердер Бремен" решительно выступает против ненависти и агитации, дискриминации и исключения. "Зелено-белые" выступают за разнообразие, свободу и демократию, за сплоченность и солидарность в обществе. С недавней радикализацией платформы эта мера для клуба Бундеслиги исчерпала себя. Как результат, "Зелено-белые" покидают X и надеются, что многие из 600 000+ подписчиков будут следить за клубом в [соцсети] Bluesky в будущем", - конец заявления.
Отметим, "Вердер" стал следующим клубом после "Санкт-Паули", который решил закрыть свой аккаунт в соцсети X. Обе команды перешли на платформу Bluesky. Также другие представители Бундеслиги, а именно "Штутгарт", "Байер", "Вольфсбург" и другие, могут покинуть соцсеть Х в ближайшее время.
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