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Бавария уверена, что лидирует в гонке за подписание звездного хавбека Байера

Германия

Об этом сообщает BILD

Бавария уверена, что лидирует в гонке за подписание звездного хавбека Байера

Getty Images_

Новина українською

"Бавария" может подписать талантливого полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца.

Как сообщает BILD, представители немецкого клуба уже начали переговоры с игроком и его агентом. В "Баварии" уверены, что они лидируют в гонке за подписание перспективного футболиста.

Напомним, что контракт Виртца с "Байером" рассчитан до 30 июня 2027 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 130 млн евро

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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