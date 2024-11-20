Бавария уверена, что лидирует в гонке за подписание звездного хавбека Байера

"Бавария" может подписать талантливого полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца.

Как сообщает BILD, представители немецкого клуба уже начали переговоры с игроком и его агентом. В "Баварии" уверены, что они лидируют в гонке за подписание перспективного футболиста.

Напомним, что контракт Виртца с "Байером" рассчитан до 30 июня 2027 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 130 млн евро