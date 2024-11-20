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Бавария уверена, что лидирует в гонке за подписание звездного хавбека Байера
Об этом сообщает BILD
Getty Images_
"Бавария" может подписать талантливого полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца.
Как сообщает BILD, представители немецкого клуба уже начали переговоры с игроком и его агентом. В "Баварии" уверены, что они лидируют в гонке за подписание перспективного футболиста.
Напомним, что контракт Виртца с "Байером" рассчитан до 30 июня 2027 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 130 млн евро
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Источник:BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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