Нападающий немецкого гранда снялся в рекламе популярного сериала. Видео

Нападающий “Баварии” и сборной Англии Харри Кейн снялся в рекламе популярного сериала.

Футболист поучаствовал в анонсе второго сезона сериала “Игра в кальмара” для немецких зрителей.

Между актёрами и футболист состоялся диалог:

- Говорят, ты никогда не промахиваешься? - Да , - ответил Кейн. - Как и мы…

Первый сезон сериала “Игра в кальмара” вышел в 2021 году и стал хитом платформы Netflix.

Выход второго сезона сериала запланирован на 26 декабря 2024 года.