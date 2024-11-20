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Нападающий немецкого гранда снялся в рекламе популярного сериала. Видео
Реакция в конце видео
Фото: bundesliga.com
Нападающий “Баварии” и сборной Англии Харри Кейн снялся в рекламе популярного сериала.
Футболист поучаствовал в анонсе второго сезона сериала “Игра в кальмара” для немецких зрителей.
Между актёрами и футболист состоялся диалог:
- Говорят, ты никогда не промахиваешься?
- Да , - ответил Кейн.
- Как и мы…
Первый сезон сериала “Игра в кальмара” вышел в 2021 году и стал хитом платформы Netflix.
Выход второго сезона сериала запланирован на 26 декабря 2024 года.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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