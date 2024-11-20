Ключевой игрок Баварии может остаться в команде при условии повышения зарплаты

Как сообщил Кристиан Фальк, Альфонсо Дэвис хочет остаться в мюнхенской "Баварии" при условии, если клуб согласится улучшить финансовые условия для левого защитника.

Однако известно, что интерес "Манчестер Юнайтед" к Дэвису становится все более конкретным, поскольку английский клуб готов предложить 24-летнему канадцу более высокую зарплату, чем "Бавария" или "Реал". На данный момент защитник не имеет достигнутой договоренности ни с одним из клубов.

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Напомним, что действующий контракт Альфонсо Дэвиса с мюнхенской "Баварией" истекает летом 2025 года. Немецкий клуб рискует потерять игрока бесплатно, если им не удастся договориться с ним о новом контракте.