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Бавария не планирует соперничать с Ливерпулем за подписание лучшего бомбардира Бундеслиги

Германия

Немецкий клуб считает, что цена на игрока является слишком высокой

Бавария не планирует соперничать с Ливерпулем за подписание лучшего бомбардира Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Стало известно, что "Бавария Мюнхен" не планирует бороться с английским "Ливерпулем" за подписание лучшего бомбардира Бундеслиги.

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Как отмечает Кристиан Фальк, мюнхенская "Бавария" заинтересована в подписании Омара Мармуша, однако не готова бороться с "Ливерпулем", если мерсисайдцы предложат франкфуртскому "Айнтрахту" около 50-60 миллионов евро за нападающего следующим летом.

"Бавария" считает, что такая цена за 25-летнего игрока является слишком высокой. Тем более, что для мюнхенского клуба нет серьезной потребности в таком трансфере на данный момент.

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Заметим, что в этом сезоне Омар Мармуш забил 14 голов и отдал 10 результативных передач в 16 матчах за "Айнтрахт Франкфурт" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Омар Мармуш
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Опубликовал: Андрей Журба
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