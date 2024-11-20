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Директор Баварии прокомментировал слухи о потенциальном подписании контракта со звездой Байера
В интересах клуба всегда были лучшие немецкие игроки (с)
Getty Images_
Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен высказался о слухах относительно потенциального подписания контракта с полузащитником "Байера" Флорианом Виртцом.
"В интересах "Баварии" всегда были лучшие немецкие игроки. Но Ули Хенесс также всегда говорил, что ФК "Бавария" должен действовать экономически разумно, это является ключевым", - сказал Дризен.
Добавим, что контракт Виртца с "Байером" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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