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Директор Баварии подтвердил, что клуб надеется продлить контракт со звездой команды

Германия

Мы хотим, чтобы Джамал был одним из лиц клуба (С)

Директор Баварии подтвердил, что клуб надеется продлить контракт со звездой команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Ян-Кристиан Дризен подтвердил, что клуб ведет активные переговоры о продлении контракта с Джамалом Мусиалой.

"Конечно, мы хотим продлить контракт с одним из лучших игроков мира. Я очень надеюсь, что эти первые действительно хорошие переговоры приведут к продлению контракта. Мы хотим, чтобы он был одним из лиц клуба".

Добавим, что у 21-летнего футболиста контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2026 года. Джамал в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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