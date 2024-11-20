Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Баварии подтвердил, что клуб надеется продлить контракт со звездой команды
Мы хотим, чтобы Джамал был одним из лиц клуба (С)
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Ян-Кристиан Дризен подтвердил, что клуб ведет активные переговоры о продлении контракта с Джамалом Мусиалой.
"Конечно, мы хотим продлить контракт с одним из лучших игроков мира. Я очень надеюсь, что эти первые действительно хорошие переговоры приведут к продлению контракта. Мы хотим, чтобы он был одним из лиц клуба".
Добавим, что у 21-летнего футболиста контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2026 года. Джамал в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.
Популярное сейчас
- Златко Далич назвал сборную, с которой хотел бы избежать встречи в четвертьфинале Лиги наций
- Тренер сборной Албании назвал ключевую причину поражения от Украины
- Лучший бомбардир Европы — кто он? С лета забил 32 гола, уничтожил Ман Сити и тащит Швецию, как Златан
- Звезда Баварии подпишет с клубом новый контракт. Игрок будет получать 25 млн евро в год
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля