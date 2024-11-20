Директор Баварии подтвердил, что клуб надеется продлить контракт со звездой команды

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Ян-Кристиан Дризен подтвердил, что клуб ведет активные переговоры о продлении контракта с Джамалом Мусиалой.

"Конечно, мы хотим продлить контракт с одним из лучших игроков мира. Я очень надеюсь, что эти первые действительно хорошие переговоры приведут к продлению контракта. Мы хотим, чтобы он был одним из лиц клуба".

Добавим, что у 21-летнего футболиста контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2026 года. Джамал в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.