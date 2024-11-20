Раскрыта желаемая трансферная цель Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно

Раскрыта желаемая трансферная цель английского "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.

Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг сообщил, что английский клуб сделал целью защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса.

⤵️???? #Davies #MUFC … One of Manchester United’s dream targets for summer as revealed ✔️ https://t.co/mL9m5afskG — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 20, 2024

Ранее представители "Манчестер Юнайтед" собирали расширенную информацию о Дэвисе в течение нескольких дней.

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Контракт Альфонсо Дэвиса с "Баварией" заканчивается летом 2025 года, и он может перейти в любой клуб свободным агентом. Переговоры с клубами защитник может вести уже зимой.

TransferMarkt оценивает 24-летнего футболиста в 50 млн евро.