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Раскрыта желаемая трансферная цель Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно

Германия
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Перейдёт ли?

Раскрыта желаемая трансферная цель Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно

FC Bayern München

Новина українською

Раскрыта желаемая трансферная цель английского "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.

Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг сообщил, что английский клуб сделал целью защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса.

Ранее представители "Манчестер Юнайтед" собирали расширенную информацию о Дэвисе в течение нескольких дней.

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Контракт Альфонсо Дэвиса с "Баварией" заканчивается летом 2025 года, и он может перейти в любой клуб свободным агентом. Переговоры с клубами защитник может вести уже зимой.

TransferMarkt оценивает 24-летнего футболиста в 50 млн евро.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Альфонсо Дэвис
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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