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Раскрыта желаемая трансферная цель Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно
Перейдёт ли?
FC Bayern München
Раскрыта желаемая трансферная цель английского "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.
Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг сообщил, что английский клуб сделал целью защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса.
⤵️???? #Davies #MUFC … One of Manchester United’s dream targets for summer as revealed ✔️ https://t.co/mL9m5afskG— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 20, 2024
Ранее представители "Манчестер Юнайтед" собирали расширенную информацию о Дэвисе в течение нескольких дней.
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Контракт Альфонсо Дэвиса с "Баварией" заканчивается летом 2025 года, и он может перейти в любой клуб свободным агентом. Переговоры с клубами защитник может вести уже зимой.
TransferMarkt оценивает 24-летнего футболиста в 50 млн евро.
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