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Главный тренер сборной Германии ведет переговоры о продлении своего контракта
Молодой наставник может остаться у руля сборной до следующего чемпионата Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Bild, Немецкий футбольный союз (DFB) ведет переговоры с Юлианом Нагельсманном относительно продления его контракта.
Известно, что стороны ведут переговоры о возможном продлении контракта на два года. DFB хочет, чтобы 37-летний специалист остался главным тренером сборной Германии после следующего чемпионата мира и работал с командой на Евро-2028. Также отмечается, что сам Нагельсманн не против такой идеи.
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Напомним, что Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством "Бундестим" провела 19 матчей, в которых одержала 11 побед и 5 ничьих.
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