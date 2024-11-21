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Главный тренер сборной Германии ведет переговоры о продлении своего контракта

Германия

Молодой наставник может остаться у руля сборной до следующего чемпионата Европы

Главный тренер сборной Германии ведет переговоры о продлении своего контракта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Bild, Немецкий футбольный союз (DFB) ведет переговоры с Юлианом Нагельсманном относительно продления его контракта.

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Известно, что стороны ведут переговоры о возможном продлении контракта на два года. DFB хочет, чтобы 37-летний специалист остался главным тренером сборной Германии после следующего чемпионата мира и работал с командой на Евро-2028. Также отмечается, что сам Нагельсманн не против такой идеи.

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Напомним, что Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством "Бундестим" провела 19 матчей, в которых одержала 11 побед и 5 ничьих.

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Германия Юлиан Нагельсманн Национальная сборная Германии
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Источник:
BILD
Опубликовал: Андрей Журба
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