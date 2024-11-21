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Ассистент Нагельсманна в сборной Германии не планирует покидать национальную команду ради работы в клубе

Германия

Помощник главного тренера Германии планирует остаться в сборной до 2026 года

Ассистент Нагельсманна в сборной Германии не планирует покидать национальную команду ради работы в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Помощник главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер не планирует покидать национальную команду ради работы в клубе, несмотря на слухи, связывающие его со "Штутгартом".

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Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, Сандро Вагнер думает о том, чтобы остаться помощником главного тренера сборной Германии до 2026 года. Он идеально дополняет тренерский штаб Юлиана Нагельсманна.

36-летний Вагнер планирует остаться в сборной Германии, чтобы помочь своей стране добиться успеха на чемпионате мира 2026 года, прежде чем взять на себя роль главного тренера в другом месте. Вагнер считает, что следующий мундиаль для "Бундестим" будет более успешным, чем предыдущий.

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Сандро Вагнер стал ассистентом главного тренера сборной Германии в сентябре 2023 года. Он начал свою работу в национальной команде вместе с Юлианом Нагельсманном, который может остаться у руля "Бундестим" до 2028 года.

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Германия Сандро Вагнер Юлиан Нагельсманн Национальная сборная Германии
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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