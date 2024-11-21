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Защитник Баварии уверен, что в этом сезоне его команда способна выиграть все трофеи

Германия

Немецкий клуб стремится выиграть как можно больше титулов

Защитник Баварии уверен, что в этом сезоне его команда способна выиграть все трофеи

fcBinside.de

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В свежем интервью для французского издания Foot Mercato 24-летний защитник "Баварии" Саша Боэ прокомментировал цели клуба в текущем сезоне.

Через несколько дней мюнхенская "Бавария" будет принимать "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов. Французский защитник считает, что у его команды есть все необходимое, чтобы одолеть действующих чемпионов Лиги 1.

"Да, я даже думаю, что у нас есть все необходимое, чтобы победить любую команду в Европе. Я надеюсь, что мы выиграем в этом матче".

Как известно, прошлый сезон был очень тяжелым для "Баварии". Немецкий клуб не выиграл ни одного трофея, но 24-летний Саша Боэ уверен, что в этом году команда претендует на победу во всех турнирах.

"Я уверен, что в этом году мы сможем выиграть Бундеслигу, сможем завоевать трофей Лиги чемпионов. Мы попытаемся выиграть все возможные трофеи. Наша главная цель — выиграть как можно больше титулов".

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Добавим, что в начале этого сезона Саша Боэ провел два матча за мюнхенскую "Баварию", отметившись одной голевой передачей, после чего он длительное время отсутствовал из-за повреждения мениска.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Андрей Журба
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