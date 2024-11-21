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Получил травму на тренировке. Лидер Штутгарта выбыл до конца года из-за травмы

Германия

В этом году уже не вернётся

Получил травму на тренировке. Лидер Штутгарта выбыл до конца года из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер топ-клуба Германии прошедшего сезона выбыл до конца года из-за травмы.

Официальный сайт клуба сообщил, что нападающий "Штутгарта" Дениз Ундав не вернётся до конца года из-за мышечного повреждения.

"28-летний Ундав получил травму на тренировке в среду и, как ожидается, не сможет играть до окончания зимних каникул после МРТ-сканирования", - написали в "Штутгарте".

Клуб пожелал игроку выздоровления.

В этом сезоне Дениз Ундав сыграл в 16-ти играх за "Штутгарт" в которых отметился 7 голами и одной голевой передачей.

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Источник:
VFB Stutgart
Опубликовал: Владислав Прийменко
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