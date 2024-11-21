Получил травму на тренировке. Лидер Штутгарта выбыл до конца года из-за травмы

Лидер топ-клуба Германии прошедшего сезона выбыл до конца года из-за травмы.

Официальный сайт клуба сообщил, что нападающий "Штутгарта" Дениз Ундав не вернётся до конца года из-за мышечного повреждения.

"28-летний Ундав получил травму на тренировке в среду и, как ожидается, не сможет играть до окончания зимних каникул после МРТ-сканирования", - написали в "Штутгарте".

Клуб пожелал игроку выздоровления.

Deniz #Undav fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Der Stürmer steht dem VfB in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung.

???? Zur Meldung: https://t.co/Or2ki3ltFh

_#VfB | #VfBPK pic.twitter.com/barsiujiEK — VfB Stuttgart (@VfB) November 21, 2024

В этом сезоне Дениз Ундав сыграл в 16-ти играх за "Штутгарт" в которых отметился 7 голами и одной голевой передачей.