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Получил травму на тренировке. Лидер Штутгарта выбыл до конца года из-за травмы
В этом году уже не вернётся
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер топ-клуба Германии прошедшего сезона выбыл до конца года из-за травмы.
Официальный сайт клуба сообщил, что нападающий "Штутгарта" Дениз Ундав не вернётся до конца года из-за мышечного повреждения.
"28-летний Ундав получил травму на тренировке в среду и, как ожидается, не сможет играть до окончания зимних каникул после МРТ-сканирования", - написали в "Штутгарте".
Клуб пожелал игроку выздоровления.
Deniz #Undav fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Der Stürmer steht dem VfB in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung.— VfB Stuttgart (@VfB) November 21, 2024
???? Zur Meldung: https://t.co/Or2ki3ltFh
_#VfB | #VfBPK pic.twitter.com/barsiujiEK
В этом сезоне Дениз Ундав сыграл в 16-ти играх за "Штутгарт" в которых отметился 7 голами и одной голевой передачей.
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