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Игрок Баварии считает, что Лига 1 является более сложным чемпионатом, чем Бундеслига

Германия

Интересная мысль

Игрок Баварии считает, что Лига 1 является более сложным чемпионатом, чем Бундеслига

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Саша Боэ присоединился к "Баварии" в январе 2024 года. 24-летний защитник является воспитанником "Ренна" и в свое время успел поиграть в Лиге 1. В интервью Foot Mercato футболист подчеркнул, что между французским чемпионатом и Бундеслигой есть большая разница.

"Лига 1 слишком сложная. Потому что игроки, против которых ты играешь, не дают тебе покоя, и все они быстро двигаются, поэтому ты должен быть сконцентрированным на протяжении всего матча. В Бундеслиге все иначе: например, такой игрок, как я, может управлять своей игрой пользуясь своей скоростью. В Лиге 1 я не мог этого сделать", - заявил француз.

Добавим, что в этом сезоне Саша Боэ сыграл лишь 2 матча и отметился результативной передачей.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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