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Игрок Баварии: Современные защитники должны уметь делать практически все

Германия

Нынче именно такой тренд и есть

Игрок Баварии: Современные защитники должны уметь делать практически все

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сейчас становится все более привычным явлением, когда крайние защитники играют не только подключаются к атакам с флангов, но тоже действуют как плеймейкеры. Игрок "Баварии" Саша Бои отмечает, что сейчас игроки такого профиля должны обладать многими навыками как для игры в обороне, так и в атаке, а также отметил влияние Венсана Компани на его игру в защите.

"Конечно, на действительно индивидуальном уровне он [Компани] мне очень помогает. Прежде всего, он разговаривает на моем языке, поэтому это помогает, и он дает мне много советов. Когда бывший великий защитник, как он, дает тебе советы, ты обязан прислушиваться к ним... Современный защитник должен быть универсалом, он должен уметь защищаться и атаковать одновременно. Он также должен уметь иногда играть в центре поля, чтобы освободить пространство для своего вингера. На самом деле современные защитники должны уметь делать практически все", - цитирует француза Foot Mercato.

Добавим, что Саша Бои в этом сезоне дважды появлялся на поле и отметился результативной передачей.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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