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Связана с Гвардиолой. Президент Баварии рассказал предысторию назначения Компани

Германия

Пеп сыграл свою роль

Связана с Гвардиолой. Президент Баварии рассказал предысторию назначения Компани

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал о том, как наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поспособствовал приходу Венсана Компани на тренерский мостик мюнхенского клуба.

"Это разница как день и ночь по сравнению с тем, что было раньше. Он коммуникабельный и заботится о своих игроках. Но мы не знали этого раньше. Вот почему мы позвонили Пепу Гвардиоле и попросили у него совета. Он просто сказал нам, что мы можем брать его вслепую, он может это сделать. На самом деле мало что стоит на пути успешных лет в "Баварии", - цитирует Хенесса Bayern&Germany.

Напомним, Компани выступал под руководством Гвардиолы в "Ман Сити" с 2016 по 2019 годы. С начала этого сезона Венсан возглавил "Баварию".
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Венсан Компани Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Ули Хенесс тренер
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Источник:
Bayern and Germany
Опубликовал: Александр Бураков
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