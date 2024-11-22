Связана с Гвардиолой. Президент Баварии рассказал предысторию назначения Компани

Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал о том, как наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поспособствовал приходу Венсана Компани на тренерский мостик мюнхенского клуба.

"Это разница как день и ночь по сравнению с тем, что было раньше. Он коммуникабельный и заботится о своих игроках. Но мы не знали этого раньше. Вот почему мы позвонили Пепу Гвардиоле и попросили у него совета. Он просто сказал нам, что мы можем брать его вслепую, он может это сделать. На самом деле мало что стоит на пути успешных лет в "Баварии", - цитирует Хенесса Bayern&Germany.

Напомним, Компани выступал под руководством Гвардиолы в "Ман Сити" с 2016 по 2019 годы. С начала этого сезона Венсан возглавил "Баварию".