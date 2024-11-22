Хаби Алонсо дал комментарий относительно своего будущего в Байере

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо во время своей пресс-конференции ответил на вопрос одного из журналистов о его будущем в клубе.

"Я ничего не могу сейчас сказать. Еще слишком рано обсуждать мое будущее. Я сосредоточен на текущем сезоне, на матче против "Хайденхайма"... Я не могу ничего сказать, кроме этого. Я хочу провести хороший сезон с командой. Это должно быть нашей главной целью", — приводит слова Алонсо журналист Флориан Плеттенберг.

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Также Флориан Плеттенберг в очередной раз отметил, что "Реал Мадрид" пытается убедить Хаби Алонсо возглавить клуб, поскольку "сливочные" ищут возможную замену для Карло Анчелотти, который может покинуть команду летом 2025 года.

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Напомним, что контракт 42-летнего Хаби Алонсо с леверкузенским "Байером" рассчитан до июня 2026 года.