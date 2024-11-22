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Бундеслига. Бавария – Аугсбург 3:0. Гостей хватило на час
Хет-трик Кейна в заключительные полчаса
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига, 11-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Аугсбург 3:0
Голы: Кейн 63 (п), 90+3 (п), 90+5
"Аугсбург" приехал в Мюнхен без особых надежд, имея за спиной ужасную серию выездных матчей – 7 поражений в 8 последних играх вдали от дома. Но бешеный настрой подопечных Йесса Торупа на баварское дерби нивелировал все проблемы. "Фуггеры" час самоотверженно отбивались от фаворита, пока Харри Кейн с точки наконец не пробил их оборону.
Гости запаковались в ультракомпактные 3-5-2 с намерением отказать "Баварии" в игре между линий. Во многих деталях наследуя "Санкт-Паули" и "Бенфику", которые перед международным перерывом довольно солидно закрывались против "рекордмайстра", хоть в итоге и уступали минимально со счетом 1:0.
Та же история приключилась и сегодня. "Баварии" было трудно создавать очевидные шансы в первый час матча. Хотя даже крайне дисциплинированная работа защитников "фуггеров" на полную Мусиалу прикрыть не смогла. Мюнхенцы прицельно били в полуфланги, откуда то Коман, то Олисе находили десятку между линий, в то время как рывки Дэвиса/Геррейру в ширину отвлекали защитников.
Так Мусиала в дебюте пяткой изящно скинул под лонгшот Горецке, которого пришлось возвращать из резерва на фоне кадровых проблем в опорке. Дальше были скидка Джамала под удар Киммиху из пределов штрафной. Кейн по тому же алгоритму, что и его десятка, открылся справа и зашел в штрафную, пробив с острого угла.
Затем Мусиала нагло ушел из троих и опасно пробил с угла штрафной в дальний. Буквально в следующей атаке вундеркинд Бундестим зашел по лицевой и опасно пробивал в упор. А перед самым перерывом Джамалу пары см не хватило, чтобы замкнуть прострел Кейна. Но мяч упорно не шел в ворота.
Долгожданный прорыв наступил на исходе часа игры, когда на угловом Педерсен сыграл рукой в своей вратарской, а Кейн забил свой 9-й пенальти в Бундеслиге кряду.
Перестроиться "Аугсбург" так и не смог. Как и нанести даже удар в сторону ворот Нойера после пропущенного. Хотя тут нужно отмечать контрпрессинг "Баварии". Топ-перфоманс в этом компоненте.
А уже в компенсированное время зажег Кейн. Сначала забил свой 10-й пенальти кряду, который сам и заработал после прострела Гнабри. Шлоттербек в этом эпизоде остановил англичанина второй желтой. А потому через 2 минуты Харри ворвался в опустевший центр защиты, и очень эффектно оформил хет-трик. Первым касанием остановил сложный мяч и уложил кипера, вторым – легонько головой отправил в сетку.
3:0. Продуктивный Кейн двумя ударами с точек и включенностью до финального свистка затмил безумный перфоманс Мусиалы с 6 ударами в створ, миллионом обводок и тонких открываний. Но Джамалу не хватает эффективности, а потому всю славу сегодня крадет его партнер по атаке.
Бавария: Нойер – Дэвис (Боэ, 90+4), Ким Мин Чжэ, Упамекано, Геррейру (Лаймер, 76) – Горецка, Киммих – Коман (Гнабри, 76), Мусиала (Мюллер, 88), Олисе (Сане, 76) – Кейн
Аугсбург: Лабрович – Шлоттербек, Гауэлеу, Матсима – Яннулис (Педерсен, 38), Майер (Кемюр, 69), Оньека, Реджбечай, Вольф (Кудоссу, 78) – Клод-Морис (Варгас, 78), Титц (Эссенде, 69)
Удаление: Шлоттербек 90+2
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