Бундеслига, 11-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Аугсбург 3:0

Голы: Кейн 63 (п), 90+3 (п), 90+5

"Аугсбург" приехал в Мюнхен без особых надежд, имея за спиной ужасную серию выездных матчей – 7 поражений в 8 последних играх вдали от дома. Но бешеный настрой подопечных Йесса Торупа на баварское дерби нивелировал все проблемы. "Фуггеры" час самоотверженно отбивались от фаворита, пока Харри Кейн с точки наконец не пробил их оборону.

Гости запаковались в ультракомпактные 3-5-2 с намерением отказать "Баварии" в игре между линий. Во многих деталях наследуя "Санкт-Паули" и "Бенфику", которые перед международным перерывом довольно солидно закрывались против "рекордмайстра", хоть в итоге и уступали минимально со счетом 1:0.

Та же история приключилась и сегодня. "Баварии" было трудно создавать очевидные шансы в первый час матча. Хотя даже крайне дисциплинированная работа защитников "фуггеров" на полную Мусиалу прикрыть не смогла. Мюнхенцы прицельно били в полуфланги, откуда то Коман, то Олисе находили десятку между линий, в то время как рывки Дэвиса/Геррейру в ширину отвлекали защитников.

Так Мусиала в дебюте пяткой изящно скинул под лонгшот Горецке, которого пришлось возвращать из резерва на фоне кадровых проблем в опорке. Дальше были скидка Джамала под удар Киммиху из пределов штрафной. Кейн по тому же алгоритму, что и его десятка, открылся справа и зашел в штрафную, пробив с острого угла.

Затем Мусиала нагло ушел из троих и опасно пробил с угла штрафной в дальний. Буквально в следующей атаке вундеркинд Бундестим зашел по лицевой и опасно пробивал в упор. А перед самым перерывом Джамалу пары см не хватило, чтобы замкнуть прострел Кейна. Но мяч упорно не шел в ворота.

Долгожданный прорыв наступил на исходе часа игры, когда на угловом Педерсен сыграл рукой в своей вратарской, а Кейн забил свой 9-й пенальти в Бундеслиге кряду.

Перестроиться "Аугсбург" так и не смог. Как и нанести даже удар в сторону ворот Нойера после пропущенного. Хотя тут нужно отмечать контрпрессинг "Баварии". Топ-перфоманс в этом компоненте.

А уже в компенсированное время зажег Кейн. Сначала забил свой 10-й пенальти кряду, который сам и заработал после прострела Гнабри. Шлоттербек в этом эпизоде остановил англичанина второй желтой. А потому через 2 минуты Харри ворвался в опустевший центр защиты, и очень эффектно оформил хет-трик. Первым касанием остановил сложный мяч и уложил кипера, вторым – легонько головой отправил в сетку.

3:0. Продуктивный Кейн двумя ударами с точек и включенностью до финального свистка затмил безумный перфоманс Мусиалы с 6 ударами в створ, миллионом обводок и тонких открываний. Но Джамалу не хватает эффективности, а потому всю славу сегодня крадет его партнер по атаке.

Бавария: Нойер – Дэвис (Боэ, 90+4), Ким Мин Чжэ, Упамекано, Геррейру (Лаймер, 76) – Горецка, Киммих – Коман (Гнабри, 76), Мусиала (Мюллер, 88), Олисе (Сане, 76) – Кейн

Аугсбург: Лабрович – Шлоттербек, Гауэлеу, Матсима – Яннулис (Педерсен, 38), Майер (Кемюр, 69), Оньека, Реджбечай, Вольф (Кудоссу, 78) – Клод-Морис (Варгас, 78), Титц (Эссенде, 69)

Удаление: Шлоттербек 90+2