Форвард Баварии отличился очередным хет-триком

Форвард "Баварии" Харри Кейн отметился 7-м хет-триком в составе мюнхенской команды.

Вчера в матче 11-го тура чемпионата Германии Харри Кейн отметился хет-триком в матче против "Аугсбурга" со счетом 3:0.

На 63-й и 90+3-й минутах игры англичанин забил с пенальти, а на 90+4-й минуте матча забил с игры. Это его 7-й хет-трик в составе "Баварии". Все он сделал в чемпионате Германии.

Также в его активе один покер - 17 сентября 2024 года в матче Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб, со счетом 9:2.

Всего за этот сезон Кейн забил 20 голов в 17 играх, в которых отметился 9 голевыми передачами.