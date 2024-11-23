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Форвард Баварии отличился очередным хет-триком
Рекорд в составе Баварии?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Баварии" Харри Кейн отметился 7-м хет-триком в составе мюнхенской команды.
Вчера в матче 11-го тура чемпионата Германии Харри Кейн отметился хет-триком в матче против "Аугсбурга" со счетом 3:0.
На 63-й и 90+3-й минутах игры англичанин забил с пенальти, а на 90+4-й минуте матча забил с игры. Это его 7-й хет-трик в составе "Баварии". Все он сделал в чемпионате Германии.
Также в его активе один покер - 17 сентября 2024 года в матче Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб, со счетом 9:2.
Всего за этот сезон Кейн забил 20 голов в 17 играх, в которых отметился 9 голевыми передачами.
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