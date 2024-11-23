  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Что известно о победной серии Баварии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Что известно о победной серии Баварии

Германия

Продолжается в Бундеслиге и ЛЧ

Что известно о победной серии Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Бавария" победила "Аугсбург" со счетом 3:0, эта победа в 11-м туре чемпионата Германии продолжила победную серию мюнхенцев до 6 матчей.

За шесть игр в Бундеслиге и ЛЧ "Бавария" не только не проиграла, но и не пропустила. Всего за шесть матчей "Бавария" забила 17 голов.

Напомним, следующая игра "Баварии" пройдет в рамках Лиги чемпионов, там они встретятся с "ПСЖ". Матч состоится 26 ноября в 22.00.

Читайте такжеНьюкасл и Бавария следят за 18-летним талантом дортмундской Боруссии
По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Бавария - Аугсбург 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Харри Кейн отличился очередным хет-триком
yellow-arrow
Боруссия Д – Фрайбург. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 23.11.2024
Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Бундеслига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости