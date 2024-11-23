Что известно о победной серии Баварии

Вчера "Бавария" победила "Аугсбург" со счетом 3:0, эта победа в 11-м туре чемпионата Германии продолжила победную серию мюнхенцев до 6 матчей.

За шесть игр в Бундеслиге и ЛЧ "Бавария" не только не проиграла, но и не пропустила. Всего за шесть матчей "Бавария" забила 17 голов.

Напомним, следующая игра "Баварии" пройдет в рамках Лиги чемпионов, там они встретятся с "ПСЖ". Матч состоится 26 ноября в 22.00.