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Превзошёл Холанда. Нападающий сборной Англии вошёл в историю Бундеслиги
Это было ожидаемо
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Англии вошёл в историю Бундеслиги.
Харри Кейн забил 50 голов в Бундеслиге за рекордно короткое время. Для этого английскому футболисту понадобилось 43 матча Бундеслиги.
Нападающий превзошёл результат Эрлинга Холанда, забившего 50 голов в 50 матчах за "Боруссию Дортмунд" до перехода в "Манчестер Сити".
В матче против "Аугсбурга" Харри Кейн отметился хет-триком во втором тайме.
Сейчас на счету английского нападающего 14 голов и 7 ассистов в 11-ти играх "Баварии" в Бундеслиге.
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