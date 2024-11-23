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Превзошёл Холанда. Нападающий сборной Англии вошёл в историю Бундеслиги

Германия

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Превзошёл Холанда. Нападающий сборной Англии вошёл в историю Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Англии вошёл в историю Бундеслиги.

Харри Кейн забил 50 голов в Бундеслиге за рекордно короткое время. Для этого английскому футболисту понадобилось 43 матча Бундеслиги.

Нападающий превзошёл результат Эрлинга Холанда, забившего 50 голов в 50 матчах за "Боруссию Дортмунд" до перехода в "Манчестер Сити".

В матче против "Аугсбурга" Харри Кейн отметился хет-триком во втором тайме.

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Сейчас на счету английского нападающего 14 голов и 7 ассистов в 11-ти играх "Баварии" в Бундеслиге.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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