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"Хочу, чтобы мы всегда прибавляли": Компани - о последнем результате Баварии
Усовершенствование всегда необходимо
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал победу над "Аугсбургом" (3:0) в матче 11-го тура Бундеслиги.
"Мы нанесли 33 удара по воротам и очень часто проникали в штрафную площадь, сохраняя терпение и желание забить. Когда так часто гостишь в штрафной площади, как это делали мы, то закономерно, что в какой-то момент назначается пенальти.
Я никогда не был доволен, потому что хочу, чтобы мы всегда прибавляли. Знаю, насколько эта победа важна, поэтому очень ее ценю", - сказал коуч.
После 11-го тура Бундеслиги "Бавария" занимает 1-е место в турнирной таблице. По состоянию на сейчас их отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков.
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