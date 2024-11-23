"Хочу, чтобы мы всегда прибавляли": Компани - о последнем результате Баварии

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал победу над "Аугсбургом" (3:0) в матче 11-го тура Бундеслиги.

"Мы нанесли 33 удара по воротам и очень часто проникали в штрафную площадь, сохраняя терпение и желание забить. Когда так часто гостишь в штрафной площади, как это делали мы, то закономерно, что в какой-то момент назначается пенальти.

Я никогда не был доволен, потому что хочу, чтобы мы всегда прибавляли. Знаю, насколько эта победа важна, поэтому очень ее ценю", - сказал коуч.