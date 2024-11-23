Бавария готова выложить более 100 миллионов евро за звезду Байера

По информации издания Sky Sport, полузащитник "Байера" Флориан Вирц находится в сфере интересов "Баварии", "Реала" и "Манчестер Сити".

Источник сообщает, что мюнхенский клуб готов заплатить за игрока более 100 миллионов евро. К слову, его рыночная стоимость - 130 млн. Контракт Вирца с "Байером" рассчитан до лета 2027-го года.

Однако действующий чемпион Германии не хочет продавать Флориана своему главному конкуренту, поэтому в первую очередь будут рассматриваться предложения других клубов.

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В этом сезон Вирц сыграл за "Байер" 17 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.