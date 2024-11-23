  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария готова выложить более 100 миллионов евро за звезду Байера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария готова выложить более 100 миллионов евро за звезду Байера

Германия

Но есть проблема

Бавария готова выложить более 100 миллионов евро за звезду Байера

Фото: Bundesliga

Новина українською

По информации издания Sky Sport, полузащитник "Байера" Флориан Вирц находится в сфере интересов "Баварии", "Реала" и "Манчестер Сити".

Источник сообщает, что мюнхенский клуб готов заплатить за игрока более 100 миллионов евро. К слову, его рыночная стоимость - 130 млн. Контракт Вирца с "Байером" рассчитан до лета 2027-го года.

Однако действующий чемпион Германии не хочет продавать Флориана своему главному конкуренту, поэтому в первую очередь будут рассматриваться предложения других клубов.

Читайте такжеДиректор Баварии прокомментировал слухи о потенциальном подписании контракта со звездой Байера

В этом сезон Вирц сыграл за "Байер" 17 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
"Хочу, чтобы мы всегда прибавляли": Компани - о последнем результате Баварии
yellow-arrow
Превзошёл Холанда. Нападающий сборной Англии вошёл в историю Бундеслиги
yellow-arrow
Лидеры чемпоната. Что известно о победной серии Баварии
Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.sky.de
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости