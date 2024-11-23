Бундеслига. Камбек имени Шика, домоседы из БД и фееричный дебют Хоффенхайма Ильцера 

"Байер" в стартовых 10 турах 5 раз выходил вперед 2:0, а затем зачастую терял перевес, как в матче с Килем незадолго до международной паузы. Были такие матчи, как в Бремене или Бохуме, где минимальное преимущество упускали на 89-90 минутах. Но на этот раз парни Хаби Алонсо решили сломать тренд, и сами уступали 0:2 по итогам стартовой 20-минутки игры с "Хайденхаймом". Инкапье потерял мяч перед своей штрафной в первом эпизоде, а затем Джака с Та легко пропустили Хонсака на пути к воротам.

В итоге ситуацию пришлось исправлять Паласиосу, наконец набравшего кондиции после операции и вернувшегося в старт. И Патрику Шику, подменявшего травмированного Виктора Бонифейса. Паласиос еще до перерыва забежал в штрафную, ловко развернулся и отыграл первый. А затем ассистировал Шику. А после перерыва чех уже вывел свою команду вперед. А затем своевременно в контратаке забившего третий как раз после того, как "Хайденхайм" едва не сравнял.

Параллельно "Боруссия" снова была грозной на своем поле. Добыв восьмую победу на "Сигнал Идуна Парк" в восьми матчах этого сезона. Очередной жертвой Дортмунда стал солидный "Фрайбург", который сегодня потерпел всего второе разгромное поражение при Юлиане Шустере.

Гостей сломило удаление Остерхаге после исхода часа игрового времени. Но и до того у "Фрайбурга" не было шансов. Два героя последних кризисных недель, спасавших Шахина при полном лазарете, сказали свое слово еще раз. Молодые таланты Байер и Нмеча забили по голу до перерыва, а затем гостей добили Брандт и Гиттенс.

Матч тура случился в Зинсхайме. "Хоффенхайм" феерично дебютировал при Кристиане Ильцере, вырвав победу у "РБ Лейпцига" в перестрелке с 7 голами. Еще недавно лучшую оборону Бундеслиги хозяева пробили четырежды. Хотя начиналось не очень – Антонио Нуса в стартовые 20 минут оформил 1+1, на что "Хоффенхайм" ответил мячом Гложека и точным ударом со штрафного вундеркинда Тома Бисхофа. После перерыва РБЛ в третий раз вышел вперед, но Гложек в концовке на пару с Брууном Ларсеном (1+1) вырвали дебютную победу для нового коуча.

В классической для себя манере "Штутгарт" переиграл неудачников из "Бохума". Парни Себастьяна Хенесса тотально доминировали весь первый тайм, но так и не забили. К счастью, "Бохум" был настолько безнадежен, что его добили после перерыва. Хотя по игре можно было бы и громить.

Наконец "Вольфсбург" поддержал сегодняшний тренд на домашние победы. Для них это и вовсе первый успех на "Фольксваген Арена" в этом розыгрыше Бундеслиги. "Унион" долго и муторно сопротивлялся, но долгожданный прорыв наконец последовал после лонгшота Баку в середине второго тайма. Берлинцы отчаянно пытались отыграться, но с их атакой это трудно. "Волки" четвертый матч идут без поражений, "железные" – четвертый матч без забитых голов.

Бундеслига. 11-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Хайденхайм 5:2

Голы: Паласиос 30, Шик 32, 52, Джака 82 – Дорш 10, Хонсак 21

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Фрайбург 4:0

Голы: Байер 7, Нмеча 40, Брандт 66, Гиттенс 77

Удаление: Остерхаге 63

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – РБ Лейпциг 4:3

Голы: Гложек 17, 82, Бисхоф 50, Бруун Ларсен 86 – Орбан 15, Нуса 19, Нсоки 67 (аг)

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Бохум 2:0

Голы: Фюрих 53, Диль 78

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Унион 1:0

Гол: Баку 71