Немецкий топ-клуб выиграл 11 домашних матчей подряд во всех турнирах с момента основания Бундеслиги

Немецкий топ-клуб выиграл 11 домашних матчей подряд во всех турнирах.

Победа над "Фрайбургом" стала 11-й победой на "Сигнал Идуна Парк" для дортмундской "Боруссии". Но это не рекорд для клуба.

По словам Opta, "Боруссия" в 1994 году выиграла 14 домашних матчей подряд

11 - Borussia Dortmund have won their 11th home game in a row in all competitions. Since the Bundesliga was founded, BVB have won more consecutive home matches in a row only once, winning 14 in a row at home in 1994. Comfort. #BVBSCF pic.twitter.com/Q3MXekYsU0