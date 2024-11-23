Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Айнтрахт – Вердер 1:0. Супер Марио приносит 5-ю победу кряду
Гетце забивает в 100-м матче за Франкфурт
Фото: Imago
Бундеслига. 11-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Вердер 1:0
Гол: Гетце 45
Единственный гол Марио Гетце в 100-м матче за "Айнтрахт" принес его команде победу над "Вердером". Которая стала для "орлов" 5-й кряду во всех турнирах. И 5-й кряду домашней, а всего у команды Дино Топмеллера 7 побед на "Дойче Банк" в этой кампании и серия из 9 матчей без поражений.
До той же отметки в 5 матчей могла сегодня продлиться и результативная серия Омара Мармуша, настрелявшего 4+3 в 4 играх до международного перерыва. Но весь план "Вердера" в обороне был зациклен на идее нейтрализовать египтянина любой ценой. И не без перебоев, но реализовать его бременцам удалось. Что в свою очередь и возвращает нас к Супер Марио.
Вообще забавно, что с приближением зимнего перерыва истории повторяются из года в год. Сегодня вот Патрик Шик оформил свой первый хет-трик с декабря. Год назад он клал его "Бохуму" как раз перед тем, как Бонифейс уехал на КАН и получил тяжелую травму. Этим днем чех снова подменял Виктора, который опять выпал в лазарет.
Похожая история была и с Гетце, на котором конец прошлой осени - в начале зимы держался почти весь креатив "Айнтрахта". За год влияние Марио в команде существенно упало, Топмеллер наконец собрал команду с четкими игровыми принципами и механизмами в атаке. Но как только что, Марио снова возникает из ниоткуда и делает разницу за счет своего креатива.
Сегодняшний матч стартовал на крутых скоростях, но через минут 25 и до самого финального свистка темп был сильно ниже среднего для обоих по сезону. Тут нужно отдавать должное и компактной защите Бремена, зацикленной на Мармуше. И Франкфурт, который методично искал ключи к обороне гостей.
Экитике имел больше свободы, нежели обычно. И потому собрал два чистых голевых шанса за тайм. Которые по сути так и остались единственным на две команды за 90 минут. Но Юго в реализации был ужасен. А потому вписать свое имя на табло ему удалось только в качестве ассистента.
На 45-й минуте наглый рывок Брауна вперед с мячом взломал блок гостей, и транзитом через Экитике Гетце получил мяч в центре штрафной и мастерски разобрался. Дальше были нудные 45 минут второй половины, где "Айнтрахт" показывал очень качественную игру без мяча. Но ничем, кроме как итогового результата, публику уже не порадовал.
Айнтрахт: Трапп – Браун, Теат, Кох, Коллинз – Кнауфф (Баойя, 66), Тута, Схири, Гетце (Ларссон, 81) – Мармуш (Шаиби, 81), Экитике (Матанович, 89)
Вердер: Цеттерер – Велькович, Фридль, Штарк (Пипер, 86) – Кен (Деман, 77), Линен (Альверо, 86), Битенкур (Топп, 77), Вайзер – Шмид, Грюлль (Нджинма, 63) – Дукш
Популярное сейчас
- Шахтер - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- В составе киевского Динамо дебютировал сын прославленного бомбардира
- Легендарная украинская биатлонистка рассказала о самой большой проблеме в своей карьере
- Боруссия Д – Фрайбург. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 23.11.2024
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО