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Бавария выбрала игрока которого продаст, чтобы купить звезду Байера
Интерес к хавбеку проявляет МЮ
Фото: twitter.com/leongoretzka_
Руководство "Баварии" приняло решение продать 29-летнего полузащитника Леона Горетцку, чтобы приобрести Флориана Вирца из "Байера".
По информации источника, мюнхенский клуб хочет расстаться с Горетцкой ближайшим зимним трансферным окном. Если покупателя не найдется, то полузащитника попытаются продать в летнее трансферное окно. Деньги от его продажи "Бавария" направит на трансфер Флориана Вирца из "Байера".
Отмечается, что Горетцку уже сообщили, что он не часть долгосрочных планов клуба, и порекомендовали искать новую команду.
Напомним, за этот сезон Леон Горетцка принял участие в десяти матчах во всех турнирах, отличившихся одним голом и одной результативной передачей.
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