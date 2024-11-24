Бавария выбрала игрока которого продаст, чтобы купить звезду Байера

Руководство "Баварии" приняло решение продать 29-летнего полузащитника Леона Горетцку, чтобы приобрести Флориана Вирца из "Байера".

По информации источника, мюнхенский клуб хочет расстаться с Горетцкой ближайшим зимним трансферным окном. Если покупателя не найдется, то полузащитника попытаются продать в летнее трансферное окно. Деньги от его продажи "Бавария" направит на трансфер Флориана Вирца из "Байера".

Отмечается, что Горетцку уже сообщили, что он не часть долгосрочных планов клуба, и порекомендовали искать новую команду.

Напомним, за этот сезон Леон Горетцка принял участие в десяти матчах во всех турнирах, отличившихся одним голом и одной результативной передачей.