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Бавария выбрала игрока которого продаст, чтобы купить звезду Байера

Германия

Интерес к хавбеку проявляет МЮ

Бавария выбрала игрока которого продаст, чтобы купить звезду Байера

Фото: twitter.com/leongoretzka_

Новина українською

Руководство "Баварии" приняло решение продать 29-летнего полузащитника Леона Горетцку, чтобы приобрести Флориана Вирца из "Байера".

По информации источника, мюнхенский клуб хочет расстаться с Горетцкой ближайшим зимним трансферным окном. Если покупателя не найдется, то полузащитника попытаются продать в летнее трансферное окно. Деньги от его продажи "Бавария" направит на трансфер Флориана Вирца из "Байера".

Отмечается, что Горетцку уже сообщили, что он не часть долгосрочных планов клуба, и порекомендовали искать новую команду.

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Напомним, за этот сезон Леон Горетцка принял участие в десяти матчах во всех турнирах, отличившихся одним голом и одной результативной передачей.

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Источник:
skysportaustria.at
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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