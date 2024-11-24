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Спортивный директор Баварии рассказал о том, останется или уйдет ключевой полузащитник команды
Сказал, что Горетцка часть команды
Bayern
Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о том, как спортивный директор "Баварии" Макс Эберль реагирует на слухи о возможном уходе Леона Горетцка.
"Мы снова обсудим с ним будущее. Мы разговаривали с Горетцкой летом. Мы счастливы, что он здесь. Он важная часть команды", — сказал Эберль.
Напомним, что ранее сообщалось, что "Бавария" хочет продать 29-летнего немца, чтобы получить деньги на подписание Флориана Вирца из "Байера".
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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