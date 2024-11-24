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Нури Шахин после победы над Фрайбургом: У соперника было три шанса

Германия
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Тренер дортмундской Боруссии рассказал о победе

Нури Шахин после победы над Фрайбургом: У соперника было три шанса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер дортмундской "Боруссии" Нури Шахин рассказал о победе над "Фрайбургом" в 11-м туре Бундеслиги.

По словам главного тренера, это была зрелая игра футболистов "Боруссии".

Мы хорошо контролировали мяч, у нас была хорошая динамика, позиционная игра и несколько моментов для взятия ворот. У "Фрайбурга" был тройной шанс из-за наших ошибок в защитной зоне.

В остальном мы мало что позволяли. Это была зрелая, очень зрелая игра моих парней. Что касается Серхо Гирасси, я надеюсь, что он в порядке и будет готов к матчу с Загребом".

Мы рады, что смогли выпустить на замену Джулиана Дюранвиля и Джио Рейну, и я всё ещё жду возвращения остальных игроков, - сказал Шахин.

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Фрайбург" со счётом 4:0 и сейчас занимает 5-е место в таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. "Фрайбург" на 6-й строчке с 17-ю очками.

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Боруссия (Дортмунд) Нури Шахин
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Источник:
Borussia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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