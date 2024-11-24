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Хаби Алонсо отреагировал на камбэк Байера: Это была заслуженная победа

Германия
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Реакция главного тренера

Хаби Алонсо отреагировал на камбэк Байера: Это была заслуженная победа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал победу над "Хайденхаймом" (5:2).

По его словам, всё решилось в перерыве.

"Первый тайм был сложным, мы не могли найти хорошую ситуацию. Все было слишком суматошно. В перерыве мы могли быть более расслабленными, и это стало ключом к нашей игре. Это была заслуженная победа", - сказал Алонсо.

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"Байер" в 11-м туре Бундеслиги победил "Хайденхайм" после двух пропущзенных голов в первые 20 минут матча.

"Байер" в турнирной таблице занимает 4-е место с 20-ю очками, "Хайденхайм" - на 15-м с 10-ю набранными балами.

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Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) Хайденхайм
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Источник:
Bayer04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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