Нападающий Байера получил травму в матче Бундеслиги. В клубе рассказали, на сколько выбыл футболист

Нападающий "Байера" получил травму в матче Бундеслиги против "Хайденхайма".

Французский нападающий Мартин Террье покинул поле на 77-й минуте. Его заменил Флориан Вирц.

"Байер" позже рассказал о травме футболиста. По словам клубного персонала, операция игроку не понадобится, и он вернётся к концу года.

You'll be back soon Martin! ????



Our French attacker sustained a fracture of his right forearm yesterday. An operation is not necessary, and Martin could be available to us again by the turn of the year. ???? pic.twitter.com/Wz2sUJnTxV