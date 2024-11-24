Нападающий Байера получил травму в матче Бундеслиги. В клубе рассказали, на сколько выбыл футболист

Нападающий "Байера" получил травму в матче Бундеслиги против "Хайденхайма".

Французский нападающий Мартин Террье покинул поле на 77-й минуте. Его заменил Флориан Вирц.

"Байер" позже рассказал о травме футболиста. По словам клубного персонала, операция игроку не понадобится, и он вернётся к концу года.

"Наш французский нападающий вчера получил перелом правого предплечья. Операция не нужна, и Мартин может снова быть доступен нам к концу года", - сообщили в клубе.

You'll be back soon Martin! ????



Our French attacker sustained a fracture of his right forearm yesterday. An operation is not necessary, and Martin could be available to us again by the turn of the year. ???? pic.twitter.com/Wz2sUJnTxV — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 24, 2024

В этом сезоне Террье сыграл в 9-ти матчах Бундеслиги, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

Французский левый вингер перешёл в "Байер" из "Ренна" за 20 млн евро летом 2024 года.