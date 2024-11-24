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Нападающий Байера получил травму в матче Бундеслиги. В клубе рассказали, на сколько выбыл футболист

Германия
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Нападающий Байера получил травму в матче Бундеслиги. В клубе рассказали, на сколько выбыл футболист

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Байера" получил травму в матче Бундеслиги против "Хайденхайма".

Французский нападающий Мартин Террье покинул поле на 77-й минуте. Его заменил Флориан Вирц.

"Байер" позже рассказал о травме футболиста. По словам клубного персонала, операция игроку не понадобится, и он вернётся к концу года.

"Наш французский нападающий вчера получил перелом правого предплечья. Операция не нужна, и Мартин может снова быть доступен нам к концу года", - сообщили в клубе.

В этом сезоне Террье сыграл в 9-ти матчах Бундеслиги, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

Французский левый вингер перешёл в "Байер" из "Ренна" за 20 млн евро летом 2024 года.

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Источник:
Bayer04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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