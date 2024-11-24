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Бундеслига. Хольштайн – Майнц 0:3. Вопреки тренду

Германия

Карнавальники продлевают беспроигрышную серию

Бундеслига. Хольштайн – Майнц 0:3. Вопреки тренду

Фото: Imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 11-й тур

Киль, Хольштайн Арена

Хольштайн – Майнц 0:3

Голы: Амири 11, Буркардт 37 (п), Ли Чжэ Сон 53

Хольштайн: Вайнер, Гешвилль (Шульц, 72), Эррас, Ивежич, Холтби (Пихлер, 46), Ремберг, Скрибски (Яворчек, 76), Пухач (Гигович, 33), Беккер, Матино (Порат, 33), Харрес

Майнц: Центнер, Белль, да Кошта, Кор (Ханче-Ольсен, 90+1), Мвене (Ферачниг, 90+1), Амири, Сано, Каси (Видмер, 80), Ли Чжэ Сон (Хон Хен Сок, 69), Небель, Буркардт (Зиб, 80)

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