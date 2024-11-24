Основной нападающий Байера выбыл до 2025 года из-за травмы. Какие матчи пропустит

Основной нападающий "Байера" выбыл до 2025 года из-за травмы.

"Байер" потерял нападающего Виктора Бонифаса из-за травмы бедра, полученной в сборной Нигерии. Вероятнее всего, нападающий не выйдет до конца зимнего перерыва в Бундеслиге.

Главный тренер немецкого клуба Хаби Алонсо, выступая на пресс-конференции перед матчем с "Ханденхаймом", пессимистично оценил шансы возвращения нападающего в основу в этом году.

"Мы надеемся, что он сможет снова играть в этом году, но это произойдёт не раньше, чем через шесть-восемь недель", — сказал Алонсо.

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Бонифас пропустит матчи с "Зальцбургом", "Интером в Лиге Чемпионов; "Унионом", "Санкт-Паули", "Аугсбургом", "Фрайбургом", а также в Кубке Германии с "Баварией".

Также из-за травмы выбыл Амин Адли и теперь у немецкого клуба остался один нападающий – Патрик Шик.

Бонифас в данный момент лучший бомбардир "Байера". На его счету 8 голов и одна голевая передача во всех турнирах.