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Основной нападающий Байера выбыл до 2025 года из-за травмы. Какие матчи пропустит
Серьёзная потеря
Фото: Bayer 04, Twitter
Основной нападающий "Байера" выбыл до 2025 года из-за травмы.
"Байер" потерял нападающего Виктора Бонифаса из-за травмы бедра, полученной в сборной Нигерии. Вероятнее всего, нападающий не выйдет до конца зимнего перерыва в Бундеслиге.
Главный тренер немецкого клуба Хаби Алонсо, выступая на пресс-конференции перед матчем с "Ханденхаймом", пессимистично оценил шансы возвращения нападающего в основу в этом году.
"Мы надеемся, что он сможет снова играть в этом году, но это произойдёт не раньше, чем через шесть-восемь недель", — сказал Алонсо.
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Бонифас пропустит матчи с "Зальцбургом", "Интером в Лиге Чемпионов; "Унионом", "Санкт-Паули", "Аугсбургом", "Фрайбургом", а также в Кубке Германии с "Баварией".
Также из-за травмы выбыл Амин Адли и теперь у немецкого клуба остался один нападающий – Патрик Шик.
Бонифас в данный момент лучший бомбардир "Байера". На его счету 8 голов и одна голевая передача во всех турнирах.
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