Бундеслига, 11-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Санкт-Паули 2:0

Голы: Плеа 13, Кляйндинст 43

Гладбах одержал четвертую домашнюю победу в чемпионате кряду, убедительно разобравшись с новичками элиты из "Санкт-Паули". "Боруссия" провела мощный первый тайм, где и добыла решающий перевес. После перерыва гости улучшили свою игру и создали несколько полумоментов, но в итоге этого оказалось недостаточно, и команда Херардо Сеоане завершила уик-энд в зоне еврокубков.

Идея Сеоане с Плеа в роли теневого форварда снова прекрасно сработала. Хотя свой гол в дебюте француз забил с корнера. После скидки Фридриха Алассан коленом эффектно замкнул на дальней, оформив свой юбилейный 50-й гол в Бундеслиге. Мог случиться и 51-й, но после паса Кляйндинса через себя француз выбежал на буллит с центра поля, оббежал Василя, но удар по пустым вынес защитник.

Впрочем, до перерыва Гладбах сумел удвоить перевес. "Санкт-Паули" снова плохо отреагировал на потерю. Не стали контрпрессинговать, вместо чего невнятно сели в блок двумя последними линиями. Хозяева в 2 паса вывели Кляйндинста 1 на 1, и тот парашютом отправил свой третий мяч в ворота Василя за неделю после дубля за сборную в ворота Боснии.

Во втором тайме "Боруссия" не постеснялась отдать инициативу в надежде подловить соперника на контратаке. К середине половины это привело к обратному эффекту – гости из Гамбурга стали неприятно прижимать. Но до очевидных шансов дело не дошло, а потому Менхенгладбах спокойно довел начатое до конца. Параллельно упустив пару возможностей для разгрома.

Боруссия М: Николас - Ульрих (Кьяродиа, 66), Итакура, Фридрих, Скалли (Лайнер, 21) - Вайгль, Райтц (Зандер, 90+1) - Хак (Штегер, 66), Плеа (Нойхаус, 66), Онора - Кляйндинст

Санкт-Паули: Василь - Немет, Валь, Смит - Треу, Бухалфа (Синани, 83), Ирвайн, Салиакас - Гилавоги (Альберс, 90+3), Эггештайн (Альстранд, 68), Афолайян