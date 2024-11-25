Штутгарт возобновил интерес к вингеру Хоффенхайма

Хотя "Хоффенхайм" имеет проблемы в этом сезоне, однако некоторые футболисты этой команды не остаются без внимания со стороны других клубов. В частности, это касается Якоба Брууна Ларсена, который является важным игроком для "деревенских".

По информации Kicker, "Штутгарт" возобновил свой интерес к 26-летнему вингеру. Контракт датчанина с "Хоффенхаймом" рассчитан до конца июня 2025 года, поэтому уже зимой он сможет вести переговоры о своем бесплатном переходе летом. Кроме того, Себастьян Генесс ранее работал с вингером, когда возглавлял "TSG", поэтому немецкий специалист очень хорошо знает навыки этого игрока.

Добавим, что в этом сезоне Якоб Бруун Ларсен сыграл 12 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.