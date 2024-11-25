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Рууд ван Нистелрой может стать главным тренером легендарного немецкого клуба

Германия

Ранее нидерландец был игроком этого именитого клуба

Рууд ван Нистелрой может стать главным тренером легендарного немецкого клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

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Рууд ван Нистелрой остается в поиске работы после того, как он покинул «Манчестер Юнайтед».

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "Гамбург" рассматривает возможность назначения Рууда ван Нистелроя на пост главного тренера команды, после того как немецкий клуб уволил 52-летнего Штеффена Баумгарта.

Известно, что 48-летний ван Нистелрой, который ранее выступал за "Гамбург" с 2010 по 2011 год, давно находится в их списке. Его кандидатуру уже обсуждали на уровне руководства еще до того, как Баумгарт стал главным тренером клуба в начале этого года. Тогда уже были конкретные переговоры с нидерландским специалистом.

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Напомним, что летом 2024-го года Рууд ван Нистелрой вернулся в "Манчестер Юнайтед", начав работу в тренерском штабе Эрика тен Хага. Впоследствии "МЮ" объявил о его уходе после того, как Рубен Аморим возглавил клуб.

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Рууд ван Нистелрой Гамбург
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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