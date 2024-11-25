Лейпциг положил глаз на молодого таланта Хоффенхайма

В эти выходные "Хоффенхайм" и "Лейпциг" устроили голевую феерию, которая закончилась в пользу "сине-белых" (4:3). Одним из авторов забита мяча стал воспитанник "крайхгаувцев" 19-летний Том Бишоф, который в этом сезоне стал основным игроком команды.

Как информирует Kicker, "Лейпциг" является одним из клубов, которые наиболее активно и интенсивно сватают молодую звезду и сейчас стоят в очереди на трансфер, поскольку контракт игрока заканчивается летом. Но еще ничего не решено, все еще открыто. После первоначального предложения в июне от бывшего управляющего директора Александра Розена, "Хоффенхайм" подал еще одно улучшенное предложение в письменной форме через своего преемника Андреаса Шикера. Однако, "TSG" и всем другим заинтересованным клубам, которые стоят в длинной очереди, придется подождать окончательного решения.

Добавим, что в этом сезоне Том Бишоф провел 14 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.