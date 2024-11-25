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Лейпциг положил глаз на молодого таланта Хоффенхайма

Германия
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Быки воочию убедились в навыках этого игрока

Лейпциг положил глаз на молодого таланта Хоффенхайма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В эти выходные "Хоффенхайм" и "Лейпциг" устроили голевую феерию, которая закончилась в пользу "сине-белых" (4:3). Одним из авторов забита мяча стал воспитанник "крайхгаувцев" 19-летний Том Бишоф, который в этом сезоне стал основным игроком команды.

Как информирует Kicker, "Лейпциг" является одним из клубов, которые наиболее активно и интенсивно сватают молодую звезду и сейчас стоят в очереди на трансфер, поскольку контракт игрока заканчивается летом. Но еще ничего не решено, все еще открыто. После первоначального предложения в июне от бывшего управляющего директора Александра Розена, "Хоффенхайм" подал еще одно улучшенное предложение в письменной форме через своего преемника Андреаса Шикера. Однако, "TSG" и всем другим заинтересованным клубам, которые стоят в длинной очереди, придется подождать окончательного решения.

Добавим, что в этом сезоне Том Бишоф провел 14 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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