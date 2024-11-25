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Менхенгладбахская Боруссия автоматически продлила контракт с центральным нападающим

Германия
Обновлено

Об этом информирует Kicker

Менхенгладбахская Боруссия автоматически продлила контракт с центральным нападающим

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Алласан Плеа выступает в менхенгладбахской "Боруссии" с 2018 года. Француз давно закрепился как один из важных механизмов в составе "жеребцов", хотя они в последние сезоны не слишком радуют положительными результатами.

В контракте 31-летнего нападающего, который действует до лета 2025 года, предусмотрена опция автоматического продления соглашения еще на один год. Немецкое медиа сообщает, что эта опция уже реализована. Контракт француза уже продлен до 2026 года и нет угрозы, что атакующий игрок уйдет следующим летом свободным агентом.

Добавим, что в этом сезоне Алласан Плеа сыграл 13 матчей, где отметился 4 голами и 3 ассистами.

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Боруссия (Менхенгладбах) Алассан Плеа
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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