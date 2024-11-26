За атакующим полузащитником Вердера следит представитель Премьер-лиги

Романо Шмид является одним из самых ярких игроков в составе "Вердера". Австриец вместе с нападающим Марвином Дукшом образует гармоничный дуэт в атаке немецкой команды. 24-летний атакующий полузащитник не остался без внимания со стороны других европейских клубов.

По информации Sky Sport, "Астон Вилла" внимательно следит за австрийцем. Бирмингемцы хотят подписать игрока зимой, поскольку нуждаются в усилении в атаке. Хотя контракт футболиста с "Вердером" рассчитан до 2026 года, Романо Шмид не готов менять чемпионат зимой и планирует осуществить трансфер летом. Тогда его цена составит около 10 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Романо Шмид сыграл 13 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.