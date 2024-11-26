Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За атакующим полузащитником Вердера следит представитель Премьер-лиги
Футболист не исключает смену клубной прописки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Романо Шмид является одним из самых ярких игроков в составе "Вердера". Австриец вместе с нападающим Марвином Дукшом образует гармоничный дуэт в атаке немецкой команды. 24-летний атакующий полузащитник не остался без внимания со стороны других европейских клубов.
По информации Sky Sport, "Астон Вилла" внимательно следит за австрийцем. Бирмингемцы хотят подписать игрока зимой, поскольку нуждаются в усилении в атаке. Хотя контракт футболиста с "Вердером" рассчитан до 2026 года, Романо Шмид не готов менять чемпионат зимой и планирует осуществить трансфер летом. Тогда его цена составит около 10 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Романо Шмид сыграл 13 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.
Популярное сейчас
- Винтажный Буяльский, вингеры Шахтера и результативные центрбеки. Символическая сборная 14-го тура УПЛ
- Журналист: Когда Буткевич на трибуне, Ашур включал режим Гвардиолы. Играет на публику ради президента
- Ковальчук: Я выиграл суд. Металлист должен был выплатить большую сумму – 400 тысяч долларов
- Бавария выбрала игрока которого продаст, чтобы купить звезду Байера
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса