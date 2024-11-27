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Фрайбург продлил контракт с ветераном команды
Об этом говорится на сайте представителя Бундеслиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лукас Кюблер является одним из ветеранов "Фрайбурга". Немец находится в клубе 9 лет, где он является стабильным игроком основного состава команды и сейчас он не собирается вешать бутсы на гвоздь. "Фрайбург" продлил контракт с 32-летним правым защитником, однако срок действия нового соглашения пока не разглашается.
"За последние девять с половиной лет я очень хорошо познакомился с этим клубом. Семейная атмосфера и подход клуба и персонала идеально соответствуют моему образу мышления. Я с нетерпением жду более интенсивной работы на тренировочном поле и много ярких моментов на выходных", - заявил футболист после продления контракта.
Добавим, что Лукас Кюблер в этом сезоне сыграл в 13 матчах и отметился 2 забитыми мячами.
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