Фрайбург продлил контракт с ветераном команды

Лукас Кюблер является одним из ветеранов "Фрайбурга". Немец находится в клубе 9 лет, где он является стабильным игроком основного состава команды и сейчас он не собирается вешать бутсы на гвоздь. "Фрайбург" продлил контракт с 32-летним правым защитником, однако срок действия нового соглашения пока не разглашается.

"За последние девять с половиной лет я очень хорошо познакомился с этим клубом. Семейная атмосфера и подход клуба и персонала идеально соответствуют моему образу мышления. Я с нетерпением жду более интенсивной работы на тренировочном поле и много ярких моментов на выходных", - заявил футболист после продления контракта.

Добавим, что Лукас Кюблер в этом сезоне сыграл в 13 матчах и отметился 2 забитыми мячами.