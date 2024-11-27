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Из соцсети Х в Bluesky. Очередной клуб Бундеслиги прекращает свою деятельность на платформе Илона Маска

Германия

Они также сообщили об этой новости на сайте Х

Из соцсети Х в Bluesky. Очередной клуб Бундеслиги прекращает свою деятельность на платформе Илона Маска

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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К бойкоту соцсети Х, в котором уже приняли участие "Вердер" и "Санкт-Паули", присоединился и другой клуб Бундеслиги. "Фрайбург" также прекращает свою деятельность на этой платформе, опубликовав у себя на странице соответствующее заявление, в котором раскритиковали владельца сайта Илона Маска.

""SC" прекращает свою деятельность на платформе X, бывший Twitter, с немедленным вступлением в силу. Такие ценности, как разнообразие и толерантность, которые клуб отстаивает в своем уставе, там растоптаны ногами. Быстрая радикализация платформы отражается в потоке ненависти, языка вражды и теорий заговора. При этом почти нет никакого регулирования или санкций. Наоборот: Илон Маск, возглавивший Twitter два года назад, несет личную ответственность за публикацию и распространение значительной части этого контента.

Настал момент, когда "SC" больше не может позволить себе просто "продолжать как раньше". Противостояние ксенофобии, расизму и дискриминации является частью нашего самосознания. На фоне нынешнего развития Х, пребывание на платформе больше не может быть оправданным. Поэтому "Фрайбург" сделает свои первые шаги на платформе Bluesky. Мы приглашаем все заинтересованные стороны - особенно оживленное сообщество SC, которое развивалось в Twitter в течение многих лет и которое мы больше не будем информировать на X - следить за "Фрайбургом" на Bluesky для ежедневного обновления контента. В ближайшие недели и месяцы мы будем наблюдать и оценивать, как наше присутствие на этой новой платформе будет воспринято", - конец заявления.

Отметим, что представители Бундеслиги, а именно "Штутгарт", "Байер", "Вольфсбург" и другие, также могут покинуть соцсеть Х в ближайшее время.

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социальные сети Фрайбург Твиттер Илон Маск
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Источник:
Фрайбург
Опубликовал: Александр Гресь
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