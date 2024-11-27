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РБ Лейпциг серьезно нацелился на трансфер форварда ПСЖ
Быки хотят вернуть нападающего в немецкую Бундеслигу
Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" определился с главной целью в ближайшее трансферное окно.
Немецкий клуб стремится подписать форварда "ПСЖ" Рандаля Коло Муани, за которым также следят и английские топ-клубы, в частности "Ньюкасл" и "Вест Хэм".
Сообщается, что "РБ Лейпциг" готов взять французского нападающего в аренду зимой. Если такой вариант будет невозможен, то немецкий клуб попытается летом оформить его полноценный трансфер.
Напомним, что действующий контракт 25-летнего Коло Муани с "Пари Сен-Жермен" рассчитан до июня 2028 года. Сейчас его трансферная стоимость, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 40 миллионов евро.
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Напомним, что до перехода в "ПСЖ" Рандаль Коло Муани блистал в Бундеслиге, играя за "Айнтрахт Франкфурт". В чемпионате Германии француз забил 16 голов и отдал 14 ассистов в 34 матчах.
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