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Боруссия интересуется Беллингемом
Только не Джудом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" интересуется Беллингемом.
По информации бельгийского журналиста Саши Таволоьери, немецкий клуб присмотрелся к Джобу Беллингему. Это младший брат звезды мадридского "Реала" Джуда Беллингема
???? Borussia Dortmund keeps a close eye on Jude Bellingham’s brother, Jobe. #SAFC #BVB #LIVRMA pic.twitter.com/ZJQahAI8Ni— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) November 27, 2024
19-летний атакующий полузащитник сейчас играет за "Сандерленд" в английском "Сандерленде", в котором состоит украинец Назарий Русин.
В данный момент Беллингем за 14 игр Чемпионшипа забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.
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TransferMarkt оцеинвает игрока в 12 млн евро. Контракт английского полузащитника с "Сандерлендом" действителен до 2028 года.
Джоб Беллингем перешёл в "Сандерленд" из "Бирмингема" за 1,75 млн евро.
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