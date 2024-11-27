Дортмундская "Боруссия" интересуется Беллингемом.

По информации бельгийского журналиста Саши Таволоьери, немецкий клуб присмотрелся к Джобу Беллингему. Это младший брат звезды мадридского "Реала" Джуда Беллингема

19-летний атакующий полузащитник сейчас играет за "Сандерленд" в английском "Сандерленде", в котором состоит украинец Назарий Русин.

В данный момент Беллингем за 14 игр Чемпионшипа забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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TransferMarkt оцеинвает игрока в 12 млн евро. Контракт английского полузащитника с "Сандерлендом" действителен до 2028 года.

Джоб Беллингем перешёл в "Сандерленд" из "Бирмингема" за 1,75 млн евро.