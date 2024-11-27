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Бавария нашла замену звёздному защитнику

Германия

Летом он может уйти свободным агентом

Бавария нашла замену звёздному защитнику

Twitter Lega Serie A

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Мюнхенская "Бавария" нашла замену звёздному защитнику.

Альфонсо Дэвис в случае не продления контракта с "Баварией" летом уйдёт из клуба свободным агентом. Немецкий клуб нашёл замену.

По информации журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, немецкий клуб рассматривает защитника "Милана" Тео Эрнандеса. По словам журналиста, прошлым летом немецкий гранд уже вёл переговоры с французским защитником.

Также Эрнандесом интересуется "Манчестер Юнайтед"

"Тео Эрнандес остается кандидатом в "Баварию", если Альфонсо Дэвис покинет клуб в конце сезона, как было объявлено ранее и подтверждено теперь.

Прошлым летом Бавария под руководством Макса Эберля вела переговоры с 27-летним левым защитником. Трансфер в конечном итоге сорвался, поскольку клуб решил вместо этого позволить Дэвису выйти на последний год своего контракта.

Тео Эрнандес, также в списке "Манчестер Юнайтед"", - написал Плеттенберг.

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В 15-ти играх за "Милан" Тео Эрнандес забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Контракт игрока с итальянским клубом действителен до 2026 года. TransferMarkt оценивает игрока в 60 млн евро.

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Бавария (Мюнхен) Тео Эрнандес Альфонсо Дэвис
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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