Мюнхенская "Бавария" нашла замену звёздному защитнику.

Альфонсо Дэвис в случае не продления контракта с "Баварией" летом уйдёт из клуба свободным агентом. Немецкий клуб нашёл замену.

По информации журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, немецкий клуб рассматривает защитника "Милана" Тео Эрнандеса. По словам журналиста, прошлым летом немецкий гранд уже вёл переговоры с французским защитником.

Также Эрнандесом интересуется "Манчестер Юнайтед"

"Тео Эрнандес остается кандидатом в "Баварию", если Альфонсо Дэвис покинет клуб в конце сезона, как было объявлено ранее и подтверждено теперь.

Прошлым летом Бавария под руководством Макса Эберля вела переговоры с 27-летним левым защитником. Трансфер в конечном итоге сорвался, поскольку клуб решил вместо этого позволить Дэвису выйти на последний год своего контракта.

Тео Эрнандес, также в списке "Манчестер Юнайтед"", - написал Плеттенберг.